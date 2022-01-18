новости
новости
Регистрация
Тульские НКО могут поучаствовать в конкурсе Фонда президентских грантов

Тульские НКО могут поучаствовать в конкурсе Фонда президентских грантов

Приём заявок начнётся 1 февраля и продлится до 15 марта.

Фонд проводит конкурсы среди некоммерческих организаций по следующим направлениям: социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан, охрана здоровья и пропаганда здорового образа жизни; поддержка семьи, материнства, отцовства и детства; поддержка молодежных проектов; поддержка проектов в области науки, образования, просвещения; сохранение исторической памяти; защита прав и свобод человека и гражданина, в том числе защита прав заключенных; охрана окружающей среды и защита животных; укрепление межнационального и межрелигиозного согласия; развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников; развитие институтов гражданского общества.

Участниками конкурса могут быть некоммерческие организации, зарегистрированные не позднее, чем за год до окончания приема заявок, а при запросе гранта до 500 000 рублей, кроме «ресурсных центров» — не позднее, чем за полгода.

Ещё одно условие — ненахождение в процессе ликвидации, банкротства, под действием решения суда о приостановлении деятельности и отсутствие просроченной задолженности по налогам и иным платежам в бюджет в размере более 1000 рублей.

Кроме того, среди учредителей участников конкурса не должно быть государственных органов и органов местного самоуправления. Познакомиться с положением о конкурсе, объявлением о проведении и Указом Президента России «О грантах» можно здесь.

Приём заявок завершится 15 марта. Подробности можно узнать в Ресурсном центре правительства Тульской области по телефону 24−98−55.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
сегодня, в 08:25 0
Другие статьи по темам
Событие
Фонд президентских грантовгранты для НКОконкурс
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

На трассе М-2 «Крым» грузовик насмерть сбил водителя, который ремонтировал фуру
На трассе М-2 «Крым» грузовик насмерть сбил водителя, который ремонтировал фуру
В Криволучье пункт приёма чермета работал с нарушением экологических норм
В Криволучье пункт приёма чермета работал с нарушением экологических норм
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.