Тульские НКО могут поучаствовать в конкурсе Фонда президентских грантов
Приём заявок начнётся 1 февраля и продлится до 15 марта.
Фонд проводит конкурсы среди некоммерческих организаций по следующим направлениям: социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан, охрана здоровья и пропаганда здорового образа жизни; поддержка семьи, материнства, отцовства и детства; поддержка молодежных проектов; поддержка проектов в области науки, образования, просвещения; сохранение исторической памяти; защита прав и свобод человека и гражданина, в том числе защита прав заключенных; охрана окружающей среды и защита животных; укрепление межнационального и межрелигиозного согласия; развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников; развитие институтов гражданского общества.
Участниками конкурса могут быть некоммерческие организации, зарегистрированные не позднее, чем за год до окончания приема заявок, а при запросе гранта до 500 000 рублей, кроме «ресурсных центров» — не позднее, чем за полгода.
Ещё одно условие — ненахождение в процессе ликвидации, банкротства, под действием решения суда о приостановлении деятельности и отсутствие просроченной задолженности по налогам и иным платежам в бюджет в размере более 1000 рублей.
Кроме того, среди учредителей участников конкурса не должно быть государственных органов и органов местного самоуправления. Познакомиться с положением о конкурсе, объявлением о проведении и Указом Президента России «О грантах» можно здесь.
Приём заявок завершится 15 марта. Подробности можно узнать в Ресурсном центре правительства Тульской области по телефону 24−98−55.