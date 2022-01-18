Тульские НКО могут поучаствовать в конкурсе Фонда президентских грантов

Фонд проводит конкурсы среди некоммерческих организаций по следующим направлениям: социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан, охрана здоровья и пропаганда здорового образа жизни; поддержка семьи, материнства, отцовства и детства; поддержка молодежных проектов; поддержка проектов в области науки, образования, просвещения; сохранение исторической памяти; защита прав и свобод человека и гражданина, в том числе защита прав заключенных; охрана окружающей среды и защита животных; укрепление межнационального и межрелигиозного согласия; развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников; развитие институтов гражданского общества.

Участниками конкурса могут быть некоммерческие организации, зарегистрированные не позднее, чем за год до окончания приема заявок, а при запросе гранта до 500 000 рублей, кроме «ресурсных центров» — не позднее, чем за полгода.

Ещё одно условие — ненахождение в процессе ликвидации, банкротства, под действием решения суда о приостановлении деятельности и отсутствие просроченной задолженности по налогам и иным платежам в бюджет в размере более 1000 рублей.

Кроме того, среди учредителей участников конкурса не должно быть государственных органов и органов местного самоуправления. Познакомиться с положением о конкурсе, объявлением о проведении и Указом Президента России «О грантах» можно здесь.