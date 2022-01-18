Рецидивисту-«безмасочнику» из Тульской области грозит крупный штраф

Фото из архива MySlo

В декабре прошлого года мужчина пять раз появился в супермаркете без средств индивидуальной защиты.

В производстве Одоевского межрайонного суда Тульской области находятся 5 дел об административных правонарушениях в отношении местного жителя, который неоднократно нарушал «масочный режим».

Как следует из представленных материалов, 17, 21 декабря и трижды 18 декабря прошлого года мужчина приходил в супермаркет «Дикси», расположенный в пос. Славный, не имея маски или респиратора. Ему грозит штраф от 15 до 50 тысяч рублей.