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Рецидивисту-«безмасочнику» из Тульской области грозит крупный штраф
Фото из архива MySlo

Рецидивисту-«безмасочнику» из Тульской области грозит крупный штраф

В декабре прошлого года мужчина пять раз появился в супермаркете без средств индивидуальной защиты.

В производстве Одоевского межрайонного суда Тульской области находятся 5 дел об административных правонарушениях в отношении местного жителя, который неоднократно нарушал «масочный режим».

Как следует из представленных материалов, 17, 21 декабря и трижды 18 декабря прошлого года мужчина приходил в супермаркет «Дикси», расположенный в пос. Славный, не имея маски или респиратора. Ему грозит штраф от 15 до 50 тысяч рублей.

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Тульская областьОдоевский район

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