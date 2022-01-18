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Где в Туле не будет света 19 января
Публикуем список адресов.
С 9.00 до 17.00 отключения пройдут по следующим адресам:
- ул. Матросова, 27,
- ул. Можайского, 24-42 (чётн.), 27-45 (нечётн.),
- ул. Крылова, 28-44 (чётн.),
- ул. Кутузова, 34,
- ул. Панфиловцев, 54,
- ул. Кутузова, 97-111 (нечётн.), 82, 82-а, 84, 86,
- ул. Гастелло, 38, 40, 41, 49, 51,
- ул. Краснодонцев, 63,
- ул. Н. Островского, 1-23 (нечётн.), 10-22 (чётн.),
- ул. Марата, 31, 33, 35-а,
- ул. Гармонная, 37,
- п. Октябрьский: 13-й пр-д, 1-а, 1-б, 1-в,
- 27-й пр-д, 1-26,
- 28-й пр-д, 1-17 (нечётн.), 2-24 (чётн.),
- 12-й пр-д, 10-44, 20-а-46-а,
- ул. Речная, 12-70 (чётн.), 11-67 (нечётн.),
- ул. Карпова, 18-26 (чётн.), 21-31 (нечётн.),
- 6-й пр-д, 17-40,
- 3-й Речной пр-д, 1-11,
- 4-й Речной пр-д, 1-10,
- 11-й пр-д, 24-40 (чётн.), 21-37 (нечётн.),
- 8-й пр-д, 17-27 (нечётн.), 18-32 (чётн.), 19-а, 19-б, 21-а,
- 9-й пр-д, 2-32 (чётн.), 1-39 (нечётн.), 12-а, 12-б,
- 10-й пр-д, 22-38 (чётн.), 23-39 (нечётн.),
- 1-й пр-д, 8-а, 13,
- ул. Кобзева, 1-21 (нечётн.), 4-18 (чётн.), 17-а,
- ул. Судейского, 17-а,
- п. 2-й Западный: ул. Некрасова, 1-47 (нечётн.), 2-58 (чётн.),
- ул. Пушкина, 1-8, 25-47,
- ул. Гоголевская, 1-а, 1-б, 1-в,
- ул. Крылова, 29-57 (нечётн.), 30-52 (чётн.), 57-а,
- п. Михалково: ул. Колхозная, 48-118 (чётн.), 118-а, 29-73 (нечётн.), 77-а,
- пер. Колхозный, 2.
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