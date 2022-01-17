В Тульской области зафиксировали случаи гонконгского гриппа

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За вторую неделю 2022 года в Тульской области зарегистрирован 7081 случай гриппа и ОРВИ, что выше эпидпорога недели на 48,5% и выше предыдущей праздничной недели на 60%. Превышение эпидпорога отмечается среди взрослых на 146%.

По Туле заболеваемость за неделю составила 3385 случаев, что выше эпидпорога на 63% и выше предыдущей недели на 29%. Заболеваемость выше среди взрослых и детей 7−14 лет.

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Тульской области, по данным лабораторного мониторинга у трех человек подтверждены вирусы гриппа, А H3N2 (гонконгский), у 9 человек — вирусы не гриппозной этиологии (парагрипп, аденовирус, РС-вирус).