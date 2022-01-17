В Тульской области за выходные гаишникам попались 20 пьяных водителей

Четверым из них грозит уголовная ответственность.

В Тульской области за прошедшие выходные сотрудники ГИБДД поймали 20 пьяных водителей. Шесть нарушителей отказались пройти медосвидетельствование на состояние опьянения. Об этом сообщает УГИБДД по Тульской области.

Кроме того, четверым водителям за рецидив грозит уголовная ответственность по ст. 264.1 УК РФ.

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