В Тульской области за выходные гаишникам попались 20 пьяных водителей
Четверым из них грозит уголовная ответственность.
В Тульской области за прошедшие выходные сотрудники ГИБДД поймали 20 пьяных водителей. Шесть нарушителей отказались пройти медосвидетельствование на состояние опьянения. Об этом сообщает УГИБДД по Тульской области.
Кроме того, четверым водителям за рецидив грозит уголовная ответственность по ст. 264.1 УК РФ.
Если вам стало известно, что автомобилем управляет пьяный водитель, сообщите об этом по телефонам:
- дежурная часть ОБ ДПС ГИБДД по г. Туле: 32−95−07 или 32−95−54;
- дежурная часть ОБ ДПС ГИБДД по Тульской области (М-2 «Крым» и М-4 «Дон»): 32−32−53 или 32−32−54;
- горячая линия «Нетрезвый водитель» 32−38−38;
- Для связи через мобильное приложение (WhatsApp, Viber) +7−999−374−36−13.
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