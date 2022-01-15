новости
новости
Регистрация
Правительство Тульской области держит на особом контроле ликвидацию последствий снегопада

Правительство Тульской области держит на особом контроле ликвидацию последствий снегопада

15 января по поручению губернатора председатель правительства Тульской области Валерий Шерин провёл совещание по оперативной обстановке.

За последнюю неделю в регионе наблюдались резкие перепады температуры от -20°С до +1°С, обильные снегопады, порывы ветра до 17 м/с. 

Первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по Тульской области Сергей Забаровский сообщил, что чрезвычайных ситуаций в регионе не зарегистрировано. На федеральных трассах силами МЧС развёрнуто 4 пункта обогрева, за помощью в которые обратились 14 человек.

Также Сергей Забаровский обратил внимание органов местного самоуправления и управляющих компаний на необходимость усилить работу по расчистке дворов, уборке снега с кровель, а также наладить взаимодействие с районными электросетями для ликвидации последствий возможных аварий.

Начальник УГИБДД УМВД России по Тульской области Вячеслав Лопатников отметил, что за неделю число ДТП в регионе оказалось ниже среднестатистического, что свидетельствует о нормативном состоянии дорог и внимательном поведении водителей. Личный состав мониторит состояние проезжей части и содействует автомобилистам, попавшим в сложную ситуацию. 

Директор Ситуационного центра губернатора Тульской области Алексей Гордеев доложил, что по вопросам уборки снега с начала года поступило 9073 вопроса. Чаще всего обращения приходили из Тулы, Щекино, Донского и Кимовского района. Также жители областного центра жаловались на нарушения в движении транспорта. Ещё 737 обращений касались состояния придомовых территорий. 

Главы муниципалитетов отчитались о работе по обращениям. В связи с введением режима повышенной готовности они получили дополнительные средства, благодаря чему задействовали еще 260 единиц техники. 

Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Игорь Сиунов доложил, что для очистки региональных дорог в среднем круглосуточно было задействовано 190 единиц техники. Израсходовано 15 тысяч тонн песко-соляной смеси. Наблюдались единичные случаи затруднения в движении транспорта по дорогам региона. 

За последние 5 дней ГУ ТО «Тулаавтодор» предоставило спецтехнику для очистки дорог к населённым пунктам по заявкам Заокского, Ясногорского, Дубенского, Одоевского районов и пос. Славный. 

По словам главы администрации Тулы Дмитрия Миляева, в городе работают 230 единиц техники, а с понедельника их станет больше. Валерий Шерин поручил Дмитрию Миляеву усилить работу по вывозу снега с улиц областного центра. Как отметил представитель Спецавтохозяйства, эту работу проводят 10 бригад – преимущественно в ночное время. С начала сезона вывезено 95 тыс. м³ снега. 

Заместитель министра ЖКХ Тульской области Елена Макарова сообщила, что среднее время устранения отключений на сетях жизнеобеспечения – 3 часа. В «Тулэнерго» введён режим повышенной готовности. 

Начальник ГЖИ Тульской области Леонид Ивченко сообщил, что управляющие компании регулярно отчитываются перед инспекцией о проведенных работах. За неделю от снега и наледи очищено 8,7 тыс. дворов, с привлечением альпинистов с крыш 2 тыс. домов удалены сосульки и снежные навесы. Недобросовестные УК привлекаются к административной ответственности. 

Валерий Шерин призвал ответственных за направления постоянно держать работу на контроле, особенно на проблемных участках. 

«Губернатор держит вопрос ликвидации последствий снегопада на особом контроле и ждет от нас слаженной работы», - сказал Валерий Шерин.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 18:48 −15
Другие статьи по темам
Событие
снегопадликвидация последствий
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

18-летний житель Орла обчистил гараж тулячки
18-летний житель Орла обчистил гараж тулячки
За сутки девять туляков перевели аферистам почти 5 млн рублей
За сутки девять туляков перевели аферистам почти 5 млн рублей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.