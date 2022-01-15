Правительство Тульской области держит на особом контроле ликвидацию последствий снегопада

За последнюю неделю в регионе наблюдались резкие перепады температуры от -20°С до +1°С, обильные снегопады, порывы ветра до 17 м/с.

Первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по Тульской области Сергей Забаровский сообщил, что чрезвычайных ситуаций в регионе не зарегистрировано. На федеральных трассах силами МЧС развёрнуто 4 пункта обогрева, за помощью в которые обратились 14 человек.

Также Сергей Забаровский обратил внимание органов местного самоуправления и управляющих компаний на необходимость усилить работу по расчистке дворов, уборке снега с кровель, а также наладить взаимодействие с районными электросетями для ликвидации последствий возможных аварий.

Начальник УГИБДД УМВД России по Тульской области Вячеслав Лопатников отметил, что за неделю число ДТП в регионе оказалось ниже среднестатистического, что свидетельствует о нормативном состоянии дорог и внимательном поведении водителей. Личный состав мониторит состояние проезжей части и содействует автомобилистам, попавшим в сложную ситуацию.

Директор Ситуационного центра губернатора Тульской области Алексей Гордеев доложил, что по вопросам уборки снега с начала года поступило 9073 вопроса. Чаще всего обращения приходили из Тулы, Щекино, Донского и Кимовского района. Также жители областного центра жаловались на нарушения в движении транспорта. Ещё 737 обращений касались состояния придомовых территорий.

Главы муниципалитетов отчитались о работе по обращениям. В связи с введением режима повышенной готовности они получили дополнительные средства, благодаря чему задействовали еще 260 единиц техники.

Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Игорь Сиунов доложил, что для очистки региональных дорог в среднем круглосуточно было задействовано 190 единиц техники. Израсходовано 15 тысяч тонн песко-соляной смеси. Наблюдались единичные случаи затруднения в движении транспорта по дорогам региона.

За последние 5 дней ГУ ТО «Тулаавтодор» предоставило спецтехнику для очистки дорог к населённым пунктам по заявкам Заокского, Ясногорского, Дубенского, Одоевского районов и пос. Славный.

По словам главы администрации Тулы Дмитрия Миляева, в городе работают 230 единиц техники, а с понедельника их станет больше. Валерий Шерин поручил Дмитрию Миляеву усилить работу по вывозу снега с улиц областного центра. Как отметил представитель Спецавтохозяйства, эту работу проводят 10 бригад – преимущественно в ночное время. С начала сезона вывезено 95 тыс. м³ снега.

Заместитель министра ЖКХ Тульской области Елена Макарова сообщила, что среднее время устранения отключений на сетях жизнеобеспечения – 3 часа. В «Тулэнерго» введён режим повышенной готовности.

Начальник ГЖИ Тульской области Леонид Ивченко сообщил, что управляющие компании регулярно отчитываются перед инспекцией о проведенных работах. За неделю от снега и наледи очищено 8,7 тыс. дворов, с привлечением альпинистов с крыш 2 тыс. домов удалены сосульки и снежные навесы. Недобросовестные УК привлекаются к административной ответственности.

Валерий Шерин призвал ответственных за направления постоянно держать работу на контроле, особенно на проблемных участках.

«Губернатор держит вопрос ликвидации последствий снегопада на особом контроле и ждет от нас слаженной работы», - сказал Валерий Шерин.