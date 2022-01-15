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18-летний житель Орла обчистил гараж тулячки

18-летний житель Орла обчистил гараж тулячки

Добычей стали электроинструменты.

В дежурную часть отдела полиции «Скуратовский» обратилась 52-летняя жительница посёлка. Она сообщила, что кто-то сломал навесной замок на двери гаража и украл дрель, электрорубанок, электропилу, болгарку и отбойный молоток.

Сотрудниками полиции при проведении оперативно-разыскных мероприятий была установлена личность похитителя. Им оказался 18-летний житель Орла. Молодой человек доставлен в дежурную часть отдела полиции для разбирательства.

В настоящее время в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ «Кража». От задержанного получены признательные показания.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 19:14 +2
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