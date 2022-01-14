Из-за резкого потепления глава администрации Тулы поручил срочно посбивать сосульки с крыш

Также нужно установить ограждения в потенциально опасных местах.

Администрация Тулы рекомендует жителям при движении по улице держаться подальше от домов, не парковать автотранспорт вблизи зданий, обходить балконы, скатные крыши и другие потенциально опасные объекты.

По поручению главы администрации Дмитрия Миляева из-за резкого потепления управляющим компаниям, владельцам зданий и организаций, которые их обслуживают, необходимо в срочном порядке удалить наледь, снег с кровель, конструкций, навесов, угрожающих падением на места прохода людей.

Также нужно установить ограждения в потенциально опасных местах.

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