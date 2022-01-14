В Туле на проспекте Ленина пробка из-за ДТП с автобусом и легковушкой

Как сообщает корреспондент Myslo, днем 14 января недалеко от поворота с проспекта Ленина на ул. Циолковского в Туле произошло ДТП с участием автобуса ЛиАЗ и легкового автомобиля Kia.

По словам водителя Kia, она припарковалась на краю проезжей части, и через какое-то время в нее по касательной врезался автобус, оторвав часть заднего бампера.

В свою очередь, водитель автобуса объяснил ей, что его занесло, и он не видит в произошедшем своей вины.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, им предстоит установить окончательную причину дорожного происшествия.