Пожар в пятиэтажке на ул. Волкова в Туле уничтожил квартиру

Утром 14 января в Криволучье произошел пожар. Сообщение о том, что в одном из многоквартирных домов по ул. Волкова в Туле горит квартира, поступило на пульт диспетчера Центрального пункта пожарной связи в 07:59.

Первый из четырех направленных пожарных расчетов прибыл на место уже через 9 минут.

«Открытое горение ликвидировано в 08:28. Эвакуированы 12 человек, в том числе 2 детей. В результате происшествия комната квартиры выгорела по всей площади. Причина пожара устанавливается», — сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.