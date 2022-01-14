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Пожар в пятиэтажке на ул. Волкова в Туле уничтожил квартиру

Пожар в пятиэтажке на ул. Волкова в Туле уничтожил квартиру

На месте происшествия работали четыре расчета огнеборцев.

Утром 14 января в Криволучье произошел пожар. Сообщение о том, что в одном из многоквартирных домов по ул. Волкова в Туле горит квартира, поступило на пульт диспетчера Центрального пункта пожарной связи в 07:59.
 
Первый из четырех направленных пожарных расчетов прибыл на место уже через 9 минут.
 
«Открытое горение ликвидировано в 08:28. Эвакуированы 12 человек, в том числе 2 детей. В результате происшествия комната квартиры выгорела по всей площади. Причина пожара устанавливается», — сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 12:27 +1
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