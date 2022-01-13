В Новомосковске в ДТП пострадали три человека

Фото УГИБДД по Тульской области.

12 января в 18.20 в Новомосковске на улице Мира 18-летний водитель автомобиля ВАЗ-21124, по предварительной информации, выехал на встречку и врезался в ВАЗ-21120.

Как сообщили в УГИБДД по Тульской области, в ДТП пострадал сам предполагаемый виновник, а также два его пассажира — 16-летняя девушка и 17-летний парень. Водителя отпустили после оказания медпомощи, остальных пострадавших госпитализировали.