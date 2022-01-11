В Туле инспекторы ГИБДД спасли женщину-водителя

Инспекторы ГИБДД Юрий Дубских и Андрей Ананьев спасли женщину-водителя. Инцидент случился в Туле 8 января.

Находясь на маршруте патрулирования улицы Кутузова, сотрудники ГИБДД обратили внимание на находившийся на проезжей части дороги автомобиль Lada Vesta.

— У водителя в пути следования произошло удушье в связи с заболеванием органов кровообращения, в результате чего она совершила остановку на проезжей части дороги, — сообщает УГИБДД по Тульской области.

Инспекторы вызвали скорую, но состояние женщины ухудшалось. Чтобы не терять времени, гаишники приняли решение доставить тулячку в служебном автомобиле в ближайшую больницу и сделали это в кратчайшие сроки.

В ГУЗ ТО «ТОКБ» женщине оказали своевременную помощь.

Тулячка выразила слова благодарности и признательности сотрудникам Госавтоинспекции.