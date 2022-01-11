Фото УГИБДД по Тульской области.
В Туле инспекторы ГИБДД спасли женщину-водителя
Тулячке стало плохо за рулем.
Инспекторы ГИБДД Юрий Дубских и Андрей Ананьев спасли женщину-водителя. Инцидент случился в Туле 8 января.
Находясь на маршруте патрулирования улицы Кутузова, сотрудники ГИБДД обратили внимание на находившийся на проезжей части дороги автомобиль Lada Vesta.
— У водителя в пути следования произошло удушье в связи с заболеванием органов кровообращения, в результате чего она совершила остановку на проезжей части дороги, — сообщает УГИБДД по Тульской области.
Инспекторы вызвали скорую, но состояние женщины ухудшалось. Чтобы не терять времени, гаишники приняли решение доставить тулячку в служебном автомобиле в ближайшую больницу и сделали это в кратчайшие сроки.
В ГУЗ ТО «ТОКБ» женщине оказали своевременную помощь.
Тулячка выразила слова благодарности и признательности сотрудникам Госавтоинспекции.
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