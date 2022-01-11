новости
новости
Регистрация
В Туле кассир украла из магазина продукты и одежду

В Туле кассир украла из магазина продукты и одежду

Похищенный товар до сих пор не нашли.

В Туле полицейские установили подозреваемых в краже, сообщает пресс-служба УМВД Росси по региону.
 
К стражам порядка обратился сотрудник одного из сетевых магазинов. Мужчина сообщил, что некие злоумышленники украли из торгового зала посуду, детские игрушки, одежду и еду. Сотрудники полиции изучили записи камер видеонаблюдения и смогли установить личности подозреваемых. Ими оказались 33-летняя кассир магазина и ее 44-летняя знакомая. Отметим, что похищенные товары не обнаружены.
 
В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.
 
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
сегодня, в 15:50 0
Другие статьи по темам
Прочее
криминалкражапроисшествияТулаполиция

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле пропал 24-летний мужчина
В Туле пропал 24-летний мужчина
В Туле инспекторы ГИБДД спасли женщину-водителя
В Туле инспекторы ГИБДД спасли женщину-водителя
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.