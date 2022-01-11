В Туле кассир украла из магазина продукты и одежду

Похищенный товар до сих пор не нашли.

В Туле полицейские установили подозреваемых в краже, сообщает пресс-служба УМВД Росси по региону.

К стражам порядка обратился сотрудник одного из сетевых магазинов. Мужчина сообщил, что некие злоумышленники украли из торгового зала посуду, детские игрушки, одежду и еду. Сотрудники полиции изучили записи камер видеонаблюдения и смогли установить личности подозреваемых. Ими оказались 33-летняя кассир магазина и ее 44-летняя знакомая. Отметим, что похищенные товары не обнаружены.

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.