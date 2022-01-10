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В Туле на время непогоды дополнительно дежурят 18 экипажей ДПС

В Туле на время непогоды дополнительно дежурят 18 экипажей ДПС

Кроме того, с 9 января в Управлении ГИБДД создан ситуационный центр.

В ходе оперативного совещания в правительстве Тульской области замначальника регионального УГИБДД Игорь Пекулов сообщил об обстановке на дорогах. Он рассказал, что благодаря заранее распространенной через СМИ информации о неблагоприятной погоде 9 января удалось существенно снизить трафик по федеральным трассам.
 
Кроме того, с 9 января в Управлении ГИБДД создан ситуационный центр, в котором организовано взаимодействие с ГАИ России, ГИБДД соседних регионов, дирекциями федеральных, региональных, муниципальных дорог и МЧС.
 
По словам Игоря Пекулова, дополнительно к действующим нормативам в минувшую ночь и утром вышли на дежурство 18 экипажей ДПС. В период выпадения осадков в области зарегистрировано три ДТП, в которых пострадали 5 человек. Всего с начала обильного выпадения осадков по области зарегистрировано 26 ДТП с механическими повреждениями. Для сравнения: в среднем по области бывает от 20 до 40. 
 
Также Игорь Пекулов рассказал, что в настоящее время въезд в Тулу с Калужского шоссе является проблемной точкой. Поэтому там организовано дежурство машин дорожных служб и дополнительный пост ДПС. Последний останавливает большегрузы, например с продуктами, и предупреждает водителей, что они могут не подняться в горку. В качестве альтернативы предлагается въезжать в город с ул. Чмутова и ул. Шоссейной.
 
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 13:37 +3
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