После снегопада в Туле начнут расчищать парковки от снега

По поручению губернатора Алексея Дюмина его первый заместитель — председатель правительства Валерий Шерин провел совещание по оперативной обстановке в регионе.

Начальник Государственной жилищной инспекции Леонид Ивченко рассказал, что с 5 января ГЖИ ведет усиленный мониторинг за расчисткой дворовых территорий от снега и наледи. Инспекторы осмотрели более 300 территорий, составили 13 материалов.

По словам Ивченко, сегодня управляющие компании при расчистке территории столкнулись с тем, что проезды возле многоквартирных домов были заставлены личным транспортом. Из-за этого техника не смогла проехать.

— Мы ориентируем УК, чтобы они предупреждали жителей о расчистке снега заранее.

Начальник ГЖИ отметил, что до 18.00 все УК должны отчитаться о количестве дворов, которые были убраны от снега.

Валерий Шерин отметил, что задача — не оштрафовать УК, а «понудить к своевременному исполнению обязательств».

Также он поручил после снегопада приступить к расчистке парковочного пространства. Если автовладельцы не реагируют на знаки парковки — эвакуировать автомобили.