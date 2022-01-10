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В Центральном парке туляк с маленьким сыном спасли двух провалившихся в полынью детей
Фото: пресс-служба ГУ ТО «Тульские парки»

В Центральном парке туляк с маленьким сыном спасли двух провалившихся в полынью детей

Поступок героев не остался без внимания — в МЧС приняли решение наградить мужчину и мальчика.

9 января в Центральном парке Тулы произошла история, которая могла привести к трагедии, если бы рядом с местом происшествия не оказались неравнодушные очевидцы. О событиях на своей страничке в социальной сети рассказала тулячка Ирина Галактионова, муж и сын которой спасли двух попавших в полынью детей.
 
Двое мальчиков, на вид восьми и двух лет, скатились с горки на тюбинге и попали в полынью, образовавшуюся возле сливной трубы. По словам Ирины, первым на помощь им бросился ее маленький сын, который подал руку оказавшимся в ледяной воде детям. Затем подбежал ее муж — старшего мальчика он вытащил сразу, а маленького пришлось несколько секунд искать под водой.
 
 
Когда оба ребенка оказались в безопасности, к ним подбежала их мать, которая не сразу увидела, что ее сыновья попали в беду. Затем все побежали в машину — отогревать пострадавших. Потом младшего решили все же показать врачу, так как он был под водой какое-то время, и повезли его в больницу.
 

«Мои герои! — пишет Ирина в своем инстаграме. — Я горжусь своими мужчинами! А родителям хочу сказать будьте осторожны, будьте с детьми рядом. Я сегодня постарела на 3 года и похудела на 5 кг».
 
В пресс-службе ГУ ТО «Тульские парки» прокомментировали, что выход на лед в Центральном парке запрещен и рядом с прудами установлены соответствующие таблички. Кроме того, после случившегося у места происшествия дополнительно установлено ограждение.
 
 
В региональном МЧС корреспонденту Myslo сообщили, что спасшего детей мужчину и его сына за проявленное мужество обязательно наградят.
 
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