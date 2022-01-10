В Центральном парке туляк с маленьким сыном спасли двух провалившихся в полынью детей

Фото: пресс-служба ГУ ТО «Тульские парки»

9 января в Центральном парке Тулы произошла история, которая могла привести к трагедии, если бы рядом с местом происшествия не оказались неравнодушные очевидцы. О событиях на своей страничке в социальной сети рассказала тулячка Ирина Галактионова, муж и сын которой спасли двух попавших в полынью детей.

Двое мальчиков, на вид восьми и двух лет, скатились с горки на тюбинге и попали в полынью, образовавшуюся возле сливной трубы. По словам Ирины, первым на помощь им бросился ее маленький сын, который подал руку оказавшимся в ледяной воде детям. Затем подбежал ее муж — старшего мальчика он вытащил сразу, а маленького пришлось несколько секунд искать под водой.

Когда оба ребенка оказались в безопасности, к ним подбежала их мать, которая не сразу увидела, что ее сыновья попали в беду. Затем все побежали в машину — отогревать пострадавших. Потом младшего решили все же показать врачу, так как он был под водой какое-то время, и повезли его в больницу.



«Мои герои! — пишет Ирина в своем инстаграме. — Я горжусь своими мужчинами! А родителям хочу сказать будьте осторожны, будьте с детьми рядом. Я сегодня постарела на 3 года и похудела на 5 кг».

В пресс-службе ГУ ТО «Тульские парки» прокомментировали, что выход на лед в Центральном парке запрещен и рядом с прудами установлены соответствующие таблички. Кроме того, после случившегося у места происшествия дополнительно установлено ограждение.

В региональном МЧС корреспонденту Myslo сообщили, что спасшего детей мужчину и его сына за проявленное мужество обязательно наградят.