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Снегопад в Тульской области продолжится до утра 11 января

Снегопад в Тульской области продолжится до утра 11 января

Из-за непогоды увеличивается вероятность аварий.

По поручению губернатора Алексея Дюмина его первый заместитель Вячеслав Федорищев провел совещание по оперативной обстановке в Тульской области.

Начальник ГУ МЧС России по Тульской области Алексей Павлов доложил, что жителей региона о снегопаде заранее оповестили с помощью смс.

— Активное воздействие циклона зафиксировано сегодня с 3 часов ночи. В среднем по области с начала января выпала практически месячная норма осадков. По состоянию на 12.00 наибольшее количество выпавшего снега зафиксировано в Туле — 50 сантиметров при норме в 17.

С начала зимы отмечается превышение высоты снежного покрова более чем в 2 — 2,5 раза.

В зоне особого внимания остается обстановка на дорогах региона. На федеральных трассах на данный момент серьезных заторов нет. Тем не менее, отмечается снижение интенсивности трафика движения.

Обстановку контролируют 11 оперативных групп. В готовности — 10 мобильных пунктов обогрева.

— Обстановка на региональных дорогах остается сложной. Основные подъезды в областной центр испытывают затруднения. Особую озабоченность вызывает состояние дорог к удаленным населенным пунктам, — рассказал Алексей Павлов.

По его словам, система жизнеобеспечения функционирует устойчиво. За время снегопада случилось одно нарушение электроснабжения в Алексине. Всё было оперативно устранено.

Из-за непогоды увеличивается вероятность аварий.

— Существует вероятность обрушения широкоформатных конструкций, ангаров, складов, — добавил Павлов.

По прогнозам синоптиков, снегопад продолжится до 6.00 11 января.

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Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 12:42 +2
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