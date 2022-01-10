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«Накажи автохама»: пока одна маршрутка высаживала людей на светофоре, вторая выскочила на встречку

«Накажи автохама»: пока одна маршрутка высаживала людей на светофоре, вторая выскочила на встречку

Продолжаем публиковать материалы читателей.

Сергей В. поделился с нами кадрами с видеорегистратора своего автомобиля. Видео снято на пересечении ул. М. Горького и ул. Дульной в Туле. На записи видно, как водитель маршрутки (предположительно, № 162) остановился на запрещающий сигнал светофора и решил высадить пассажиров.
 
В это же время водитель другой маршрутки (№ 42) грубо нарушил ПДД, совершив выезд на полосу встречного движения, едва не спровоцировав лобовое столкновение с автором видео.
 
«Нарушение произошло 6 января 2022 г., примерно в 14.30. Я двигался в сторону Белых ворот, по ул. М. Горького. Нарушитель, соответственно, мне навстречу. Госномер У737СР71», — уточнил Сергей В.
 

 

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

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Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962) 272-02-02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.

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Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 12:26 +2
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