Актера Глинникова нашли живым в горном лагере в Алма-Ате

Кадр из сериала "Интерны"

Российского актера Илью Глинникова нашли в горном лагере в Алма-Ате, пишет Sputnik Казахстан.

Издание со ссылкой на департамент по ЧС Алма-Аты сообщило, что Глинников в порядке, сегодня утром его отвезли в аэропорт с другими туристами лагеря. Оттуда он на самолете отправится домой в столицу.