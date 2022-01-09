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Актера Глинникова нашли живым в горном лагере в Алма-Ате
Кадр из сериала "Интерны"

Актера Глинникова нашли живым в горном лагере в Алма-Ате

Утром 9 января его отправили с остальными туристами в аэропорт.

Российского актера Илью Глинникова нашли в горном лагере в Алма-Ате, пишет Sputnik Казахстан.
 
Издание со ссылкой на департамент по ЧС Алма-Аты сообщило, что Глинников в порядке, сегодня утром его отвезли в аэропорт с другими туристами лагеря. Оттуда он на самолете отправится домой в столицу.
 
О том, что актер пропал, стало известно в ночь на 9 января.
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