Фото из архива MySlo
В Тульской области за сутки – 205 случаев COVID-19 и 11 смертей
Такие данные приводит федеральный оперативный штаб.
За последние сутки в Тульской области зафиксировано 205 новых случаев коронавируса. 190 пациентов успешно выздоровели, 11 – скончались.
Общая статистика за всё время пандемии выглядит следующим образом: 76426 заражений, 67550 случаев выздоровления, 4323 летальных исхода.
Всего на 6 января в России выявлено 10601300 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 313817 летальных исходов, выздоровели 9623677 человек.
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