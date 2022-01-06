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Под Тулой автобус съехал в кювет: водитель уходил от столкновения с самосвалом
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

Под Тулой автобус съехал в кювет: водитель уходил от столкновения с самосвалом

В салоне находились 8 человек. Никто из них не пострадал.

В районе села Барыково произошло ДТП с участием пассажирского автобуса, следовавшего по маршруту «Тула — Алешня».

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области, водитель автобуса ПАЗ, уходя от столкновения с самосвалом Scania, съехал в кювет.

В салоне автобуса находилось 8 человек. Они отправились к месту назначения на попутном транспорте. Погибших и пострадавших нет.

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