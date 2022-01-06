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За сутки в Тульской области произошло 41 ДТП, пострадали 20 человек
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

За сутки в Тульской области произошло 41 ДТП, пострадали 20 человек

По поручению губернатора Алексея Дюмина его первый заместитель Вячеслав Федорищев провел совещание по оперативной обстановке на дорогах Тульской области.

Он отметил, что в регионе круглосуточно ведутся работы по ликвидации последствий сильного снегопада.

– Нужно сделать все необходимое, чтобы в кратчайшие сроки привести дороги в порядок и не допустить нарушения транспортного сообщения как внутри населенных пунктов, так и на междугородных маршрутах. Важно, чтобы все службы сохраняли мобильность и могли работать в штатном режиме.

Начальник ГУ МЧС России по Тульской области Алексей Павлов доложил, что за прошедшие сутки в регионе выпало от 8 до 13 см осадков. Из-за непогоды произошли перебои в электроснабжении в Заокском, Узловском, Чернском, Воловском, Богородицком районах, Алексине и Туле. На трассе М-4 «Дон» произошло 41 ДТП с участием 131 транспортного средства. Пострадали 20 человек, погибших нет.

На устранение последствий происшествий были оперативно направлены сотрудники МЧС, ГИБДД и скорой медицинской помощи, развернуто два пункта обогрева, водителям предложили временное размещение в гостинице.

Заместитель начальника УМВД России по Тульской области Роман Корсаков сообщил, что на ликвидацию последствий ДТП были направлены 38 сотрудников ДПС. Проводилась работа по обеспечению быстрого и беспрепятственного проезда машин скорой помощи и аварийно-спасательных автомобилей к местам аварий.

К 16.15 было восстановлено движение в южном направлении, в 18.20 открыто движение в сторону Москвы по одной полосе, а к 19.30 движение полностью восстановлено. Сейчас движение транспорта идет в штатном режиме.

Заместитель министра здравоохранения Тульской области Михаил Малишевский доложил, что в больницах региона находятся трое детей и один взрослый, получившие различные травмы в ДТП. Все пациенты находятся под постоянным медицинским контролем. В случае необходимости их перевезут в федеральные клиники.

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сегодня, в 15:18 −1
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