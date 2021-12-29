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Где на дорогах Тулы и области установлены камеры: карта

Где на дорогах Тулы и области установлены камеры: карта

Раскрываем адреса всех стационарных и передвижных камер.

На дорогах Тулы и области установлено 216 стационарных комплексов автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД и 36 передвижных.

Среди нарушений, которые фиксируют камеры:

  • превышение установленного скоростного режима,
  • выезд на полосу, предназначенную для встречного движения,
  • движение по обочине и др.

Адреса всех камер смотрите на нашей карте (красным отмечены стационарные, голубым — передвижные):

Подробная информация о местах размещения комплексов — на портале «Открытые данные».

 

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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 16:16 0
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