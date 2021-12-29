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«Накажи автохама»: особенности предновогодней езды по-тульски
Кадр из видео

«Накажи автохама»: особенности предновогодней езды по-тульски

Водитель белого «Ниссана» совершил странный манёвр в Пролетарском районе.

Продолжаем знакомить вас с автохамами нашего города. Главным героем нашего сегодняшнего видео стал водитель белого кроссовера Nissan с госномером Т720ЕВ71, странное поведение которого наш читатель запечатлел на пересечении улиц Кирова и Декабристов.

Во вторник, 28 декабря, в 18 часов 41 минуту водитель иномарки выезжал с ул. Декабристов на Кирова, однако вместо того, чтобы занять место в своей полосе, почему-то поехал по встречной, где едва разминулся с Renault Duster.

Проехав ещё несколько метров, нарушитель всё же перестроился в свой ряд и продолжил движение. Судя по всему, водитель «Ниссана» начал отмечать Новый год раньше времени.

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962) 272-02-02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.

Сюжет: Автохам71
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