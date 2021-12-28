Я – должник: приставы рассказали, как не остаться без денег

Часто должники не знают особенностей принудительного исполнения решения суда и сталкиваются с трудностями, которых можно было бы избежать.

Когда ты, в общем-то, добропорядочный человек, но обстоятельства складываются так, что приходится познакомиться с системой принудительного взыскания долга через судебных приставов, то по незнанию особенностей этого процесса можно оказаться в очень неприятной ситуации. Как, например, многодетная семья Ульяновых из Щекино.

На протяжении двух лет семья периодически обращалась в управляющую компанию по поводу замены батарей в квартире. Диалог с жилищниками что-то не складывался, и тогда глава семейства сам заменил радиатор и кран. Но летом при опрессовке отопительной системы кран сорвало, что привело к потопу в квартире многодетной семьи и соседей этажом ниже. Соседи потребовали компенсации от них, но Ульяновы были уверены, что в ситуации виновата управляющая компания, которая не реагировала на их обращения и вынудила самим выполнять работы. Решили, что пусть суд решит, кто прав. Ульяновы подали иск к УК, а соседи — к ним о компенсации. Рассмотрев все материалы, суд определил, что виноваты Ульяновы, потому что провели самовольный демонтаж, и должны компенсировать соседям порядка 160 тыс. рублей ущерба. Также они еще оказались должны и жилищникам — те оплатили экспертизу. Общая сумма долга оказалась чуть более 200 тыс. рублей.

— Мы сказали, да, хорошо. Раз должны — оплатим. Но соседи наши на разговор не идут, поэтому договориться с ними не получилось. И тогда дело передали приставам. Мы не возражали, пусть списывают часть зарплаты каждый месяц в счет долга. В счет соседей долг начали списывать в сентябре; изначально приставы определили 50% дохода мужа удерживать, но на основании их заявления снизили до 25%. У нас четверо детей, я в отпуске по уходу за ребенком, мне платят декретные, но доход мужа — основной источник денег для нашей семьи. Два месяца было все нормально, а в ноябре начался какой-то кошмар: у мужа с зарплатной карты списали 50% дохода, с другой его карты тоже сняли деньги — их перевели родственники на подарки детям. У меня в первых числах декабря сняли половину перечисленных декретных. Нашли даже забытые счета, в том числе УЭК. В итоге у нас практически не осталось денег. На что жить нашим детям? — спрашивает Юлия. — Еще сказали, что наложат арест на имущество: квартиру, дачу и машину. Ну как так? У нас долг уже менее, чем в 200 тысяч рублей, а имущество, которое можно арестовать, стоит гораздо больше.

В сухом остатке от этого рассказа получаем, что приставы вроде бы оставили многодетную семью за месяц до нового года почти без денег. Но на самом деле из-за незнания нюансов работы приставов и где-то по невнимательности к такой ситуации семья Ульяновых пришла самостоятельно, а приставы лишь выполняли работу, которую от них требует закон.

Начальник отдела по Щекинскому и Тепло-Огаревскому району УФССП по Тульской области:

— Когда началось исполнительное производство, Ульяновы дали согласие на то, чтобы уведомления о чем-либо им приходили от пристава в личный кабинет Госуслуг. Именно туда и было направлено еще в октябре уведомление об увеличении суммы списания в связи с получением еще одного исполнительного листа — по компенсации управляющей компании. Глава семейства не пришел к нам, чтобы решить вопрос по поводу размера списания, — значит, занимающийся их делом пристав сочла, что должник согласен с таким размером удержания, и в ноябре состоялось списание.

Что касается удержания средств в зарплатной карты Юлии, то в этом случае мы изначально не имеем сведений о том, что это средства на содержание детей. Да, мы не удерживаем деньги на содержание детей, но только тогда, когда нам предоставили сведения о характере этого счета. Если Юлия принесет нам документ, подтверждающий, что на данный счет поступают «декретные», то списанную сумму мы вернем.

Дело в том, что задача пристава в первые два месяца после получения исполнительного листа — проанализировать имущество и счета должника. И за исключением зарплатного счета пристав может списать до 100% сбережений на всех прочих счетах. Именно так и вышло с картой, на которую родственники Ульяновых перевели деньги на подарки. Со стороны пристава это выглядит просто как перевод денег неизвестно за что и для каких целей — возможно, это вознаграждение за работу или подарок… А для погашения используются все источники дохода.

По поводу имущества — мы говорили с ними не про арест, а про наложение обременения на имущество. Мы это также делаем, не потому, что нам очень хочется запугать должника или отобрать у него имущество. Это делается из серии «на всякий случай», потому что должники бывают разные: Ульяновы не отказываются платить и не скрываются, а другие сначала платят, а потом увольняются с работы, продают имущество, и потом долг невозможно взыскать — нет у них ничего. Именно для того, чтобы предупредить такую ситуацию и накладывается обременение на имущество. К реальному же аресту и продаже имущества приставы прибегают только в том случае, когда другого дохода нет.

На данный момент для снижения общего процента списания Ульяновы могут обратиться в суд. Можно попросить суд определить единую сумму для списания в счет долга, которая будет комфортна для семьи.

В подобной ситуации могут оказаться многие. Поэтому Myslo совместно с УФССП по Тульской области составила ответы на самые популярные ошибки должников, которые вполне можно предупредить.

— Как узнать, есть ли у меня долги?

Узнать о задолженности можно двумя способами:

1. На портале Госуслуг

На главной странице портала в едином информере.

Чтобы узнать больше информации о задолженности, нажмите кнопку «Подробнее».

С помощью сервиса «Предоставление информации о наличии исполнительного производства (онлайн)» в каталоге услуг — «Судебная задолженность».

2. На сайте УФССП России по Тульской области r71.fssp.gov.ru/ в разделе информационные системы действует сервис «Банк данных исполнительных производств».

Этот сервис разработан в соответствии с ФЗ «Об исполнительном производстве». Он позволяет узнать информацию о должниках, как физических, так и юридических лицах.

С помощью сервиса «Банк данных исполнительных производств» возможно оплатить задолженность в режиме онлайн или сформировать квитанцию для оплаты.

Кроме того, в Управлении работает Центр информирования граждан. Звонки принимаются по единому номеру 8 (4872) 65-63-10 .

— Какие документы надо предоставить приставу после уведомления о возбуждении исполнительного производства?

- В соответствии со ст. 30 ФЗ «Об исполнительном производстве» судебный пристав-исполнитель в постановлении о возбуждении исполнительного производства обязывает должника предоставить документы, подтверждающие наличие у должника принадлежащих ему имущества, доходов, на которые не может быть обращено взыскание по исполнительным документам, в том числе денежных средств, находящихся на счетах, во вкладах или на хранении в банках и иных кредитных организациях, а также имущества, которое является предметом залога.

— Могут ли приставы арестовать единственную квартиру (долю в квартире)?

- Обращать взыскание на единственное жилье запрещено Гражданским процессуальным кодексом. Однако приставы вправе накладывать обеспечительный арест на жилье для того, чтобы должник не перерегистрировал его или не реализовал до погашения долга.

— Как доказать приставу, что имущество в квартире не принадлежит должнику?

- Данный вопрос является одним из самых сложных в исполнительном производстве. По существующим нормам именно должник должен подтвердить, что не является собственником отдельных видов имущества.

Что может служить доказательством: товарный чек с указанием имени покупателя, договор купли-продажи, кредитный договор, договор дарения, брачный контракт, соглашение о разделе имущества и т. д.

— Может ли быть обращено взыскание на имущество, принадлежащее супругу (супруге) должника?

- В соответствии со ст. 45 Семейного кодекса Российской Федерации по обязательствам одного из супругов взыскание может быть обращено лишь на имущество этого супруга. При недостаточности этого имущества кредитор вправе в судебном порядке требовать выдела доли супруга-должника, которая причиталась бы супругу-должнику при разделе общего имущества, для обращения на нее взыскания.

— В каких случаях может быть наложен арест или обременение на имущество должника? Есть ли связь между суммой долга и стоимостью арестовываемого имущества (например, законно ли при долге в 200 тыс. рублей накладывать арест на квартиру за 2 млн рублей)?

В соответствии со ст. 80 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» судебный пристав-исполнитель в целях обеспечения исполнения исполнительного документа вправе в том числе и в течение срока, установленного для добровольного исполнения должником требований, содержащихся в исполнительном документе, наложить арест на имущество должника.

Согласно ч. 1.1 ст. 80 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» арест имущества должника не допускается, если сумма взыскания по исполнительному производству не превышает 3 тыс. рублей.

— При каких обстоятельствах арестованное имущество может быть выставлено на аукцион?

- На основании ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» реализация недвижимого имущества должника, заложенного имущества, на которое обращено взыскание для удовлетворения требований взыскателя, осуществляется путем проведения открытых торгов в форме аукциона.

При отсутствии спора о стоимости арестованного имущества должника, которая не превышает 30 тыс. рублей, должник вправе реализовывать такое имущество самостоятельно.

При стоимости имущества свыше 30 тыс. рублей принудительная реализация арестованного имущества осуществляется путем его продажи специализированными организациями, привлекаемыми в порядке, установленном Правительством РФ.

— Допускается ли наложение ареста на денежные средства, находящиеся на банковском счете должника, в качестве меры по обеспечению иска?

- Согласно п. 15 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 12.10.2006 № 55 при рассмотрении заявления о применении обеспечительных мер в виде наложения ареста на денежные средства, принадлежащие ответчику, судам необходимо иметь в виду, что арест налагается на имеющиеся на его банковских счетах средства, а также на средства, поступившие на корреспондентский счет банка на имя ответчика, в пределах заявленной суммы требований.

В соответствии с п. 16 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 12.10.2006 № 55 арбитражный суд вправе также наложить арест на средства, которые поступят на счета ответчика и корреспондентский счет банка на имя ответчика в будущем, в пределах заявленной суммы требований.

С учетом приведенной позиции Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в целях исполнения требований исполнительного документа об аресте денежных средств должника допускается в качестве обеспечительной меры наложение ареста на денежные средства, которые имеются на банковских счетах должника, поступили на корреспондентский счет банка на имя должника или поступят на счета должника в будущем, в пределах заявленной суммы требований.

— С какой суммой долга и по каким видам задолженностей запрещают выезд за границу?

- В случае неисполнения должником-гражданином или должником, являющимся индивидуальным предпринимателем, требований, содержащихся в выданном судом или являющемся судебным актом исполнительном документе, в установленный для добровольного исполнения срок без уважительных причин судебный пристав-исполнитель вправе по заявлению взыскателя или собственной инициативе вынести постановление о временном ограничении на выезд должника из Российской Федерации, если сумма задолженности по исполнительному документу (исполнительным документам) превышает 30 тыс. рублей.

При этом следует особо отметить, что в рамках исполнения требований о взыскании алиментов, возмещении вреда, причиненного здоровью, возмещении вреда в связи со смертью кормильца, имущественного ущерба и (или) морального вреда, причиненных преступлением, а также в случае истечения двух месяцев со дня окончания срока для добровольного исполнения требований исполнительного документа судебный пристав-исполнитель вправе вынести постановление о временном ограничении на выезд должника из Российской Федерации, если сумма задолженности превышает 10 тыс. рублей.

— Когда взыскивают долг с зарплаты или иного дохода, могут ли списать больше 50%?

- В целях исполнения требований исполнительных документов судебным приставом-исполнителем обращается взыскание на заработную плату должника, иные доходы, в том числе на пенсию. Согласно ФЗ «Об исполнительном производстве» с должника удерживается 50%. Удержания производятся до исполнения в полном объеме содержащихся в исполнительном документе требований, т. е. , до полного погашения задолженности.

Ограничение размера удержания из заработной платы и иных доходов должника не применяется при взыскании алиментов на несовершеннолетних детей, возмещении вреда, причиненного здоровью, возмещении вреда в связи со смертью кормильца и возмещении ущерба, причиненного преступлением. В этих случаях размер удержания из заработной платы и иных доходов должника-гражданина не может превышать 70%.

Должник может обратиться в ОСП с заявлением о снижении процента удержаний с приложением документов, подтверждающих сложное материальное положение.

Следует отметить, что в случае положительного решения о снижении процента удержания возврат должнику удержанных ранее денежных средств в размере 50% невозможен в связи с имеющейся непогашенной задолженностью и перечислением указанных денежных средств взыскателю (в данном случае банку в счет погашения долга по кредиту).

Следует отметить, что с 1 февраля 2022 года будет реализовано право граждан на ежемесячное сохранение денежных средств в размере установленного на территории России прожиточного минимума трудоспособного населения при осуществлении принудительного исполнения решений судов и актов специально уполномоченных органов.

Так, должнику необходимо будет в обязательном порядке обратиться лично с заявлением в подразделение судебных приставов, где ведется исполнительное производство.

В заявлении должник должен указать свои данные: фамилию, имя, отчество (при его наличии), гражданство, реквизиты документа, удостоверяющего личность, место жительства или место пребывания, номер контактного телефона, дату и номер исполнительного производства.

В случае, если величина прожиточного минимума в регионе проживания должника превышает установленный прожиточный минимум трудоспособного населения в целом по России, то гражданину необходимо указать конкретную социально-демографическую группу, к которой он относится (трудоспособное население, пенсионеры или дети). Это позволит ему ежемесячно сохранять денежные средства в размере прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской Федерации.

Кроме того, в заявлении гражданину необходимо указать реквизиты одного банковского счета, на котором необходимо сохранять денежные средства в размере прожиточного минимума, а также наименование и адрес банка, реквизиты которого указаны в заявлении. ФССП России обращает внимание, что сохранить размер прожиточного минимума можно только на одном счете в одном банке.

На основании содержащейся в заявлении информации судебный пристав вынесет соответствующее постановление и направит его в банк для последующего исполнения.

Если на содержании у должника имеются родственник-инвалид или иные лица, находящиеся у него на иждивении, гражданин вправе обратиться в суд с заявлением о сохранении ему денежных средств, превышающих установленный по закону прожиточный минимум.

С начала следующего года заявление на сохранение денежных средств в размере прожиточного минимума можно будет подать через портал Госуслуги.

Указанные изменения введены Федеральным законом от 29.06.2021 № 234-ФЗ «О внесении изменений в статью 446 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и Федеральный закон «Об исполнительном производстве».

— Могут ли списать в счет погашения долга детские выплаты и социальные пособия?

- В целях исполнения судебного решения судебный пристав-исполнитель направляет запросы о наличии у должника счетов в банках и иных кредитных организаций, при наличии положительных ответов выносится постановление об обращении взыскания на денежные средства. При этом судебный пристав не обладает информацией, поступают ли на этот счет социальные выплаты.

В 2020 году в ФЗ «Об исполнительном производстве» внесены поправки, которые призваны решить проблему с не подлежащими взысканию доходами россиян — социальными пособиями от государства и рядом других выплат. Таким образом, в расчетных документах теперь есть специальная маркировка видов доходов гражданина (код для каждого вида определяет ЦБ) — это необходимо, чтобы банки при списании средств со счетов должников по исполнительным листам могли учитывать неприкосновенные доходы.

Кроме того, в соответствии с ч. 14.1 ст. 30 и ч. 7 ст. 69 ФЗ «Об исполнительном производстве» должник обязан представить судебному приставу-исполнителю документы, подтверждающие наличие у должника принадлежащих ему имущества, доходов, на которые не может быть обращено взыскание по исполнительным документам, в том числе денежных средств, находящихся на счетах, во вкладах или на хранении в банках и иных кредитных организациях, а также имущества, которое является предметом залога.

Таким образом, должник обязан уведомлять судебного пристава-исполнителя о наличии зарегистрированного за ним счета, на который поступают социальные выплаты, в том числе детские пособия.