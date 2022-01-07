Погода в Туле 8 января: облачно с прояснениями, на дорогах гололедица

Днем температура не должна опуститься ниже -8.

8 января на территории Тульской области ожидается облачная с прояснениями погода. По данным регионального МЧС, днем будет преимущественно без осадков, на дорогах гололедица.

Ветер западный юго-западный 6−11 м/с. Температура по области ночью −11…−6?C, днем −8…−3?C. Атмосферное давление 745−750 мм рт. ст. Метеорологическая дальность видимости — 7000 м, во время осадков — 5000 м.