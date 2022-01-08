В Туле выбрали самые креативные елки

Победители получили денежные сертификаты на сумму до 100 000 рублей.

7 января в Туле подвели итоги фестиваля-конкурса «Новогодняя креативная ёлка – 2022».

В 2022 году в фестивале-конкурсе приняло участие 36 компаний. Победителей определяли путем голосования на официальном сайте администрации города. Участники конкурса за 12 дней получили свыше 75 000 голосов.

Заместитель главы администрации города Тулы по социальной политике Инесса Фельдман поздравила участников, вручила почетные грамоты и памятные подарки.

В номинации «Социальная елка»:

3 место фестиваля-конкурса и сертификат на получение денежной премии в размере 30 тыс. рублей получил Центр образования №17 имени Героя Советского Союза Ивана Павловича Потехина.

фестиваля-конкурса и сертификат на получение денежной премии в размере 30 тыс. рублей получил Центр образования №17 имени Героя Советского Союза Ивана Павловича Потехина. 2 место фестиваля-конкурса и сертификат на получение денежной премии в размере 50 тыс. рублей завоевал Центр образования №42 дошкольное подразделение.

фестиваля-конкурса и сертификат на получение денежной премии в размере 50 тыс. рублей завоевал Центр образования №42 дошкольное подразделение. Почетной грамотой и сертификатом на получение денежной премии в размере 100 тыс. рублей награжден обладатель 1 места - центр образования № 4.

В номинации «Бизнес елка»:

Почетной грамотой и сертификатом на получение денежной премии в размере 30 тыс. рублей награжден обладатель 3 места фестиваля-конкурса «OWLSHOP24» Магазин косметики и элитной парфюмерии.

фестиваля-конкурса «OWLSHOP24» Магазин косметики и элитной парфюмерии. 2 место фестиваля – конкурса и сертификат на получение денежной премии в размере 50 тыс. рублей получил N.S.C. & HEIMDALL DESIGN - СКАНДИНАВСКИЙ ВАЙБ (Сидоров Дмитрий Геннадьевич).

фестиваля – конкурса и сертификат на получение денежной премии в размере 50 тыс. рублей получил N.S.C. & HEIMDALL DESIGN - СКАНДИНАВСКИЙ ВАЙБ (Сидоров Дмитрий Геннадьевич). 1 место и сертификат на получение денежной премии в размере 100 тыс. рублей получила индивидуальный предприниматель Афонасова Елена Михайловна.

По окончании церемонии награждения для всех жителей и гостей города показали Рождественский спектакль.