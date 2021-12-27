Волейбольная «Тулица» приглашает болельщиков на выездной матч

Фото из архива Myslo

Игра со столичным «Динамо» состоится в среду, 5 января.

Первый матч 2022 года тульские волейболистки сыграют со столичным «Динамо». У туляков будет возможность поддержать наших спортсменов на выездной игре.

Болельщиков бесплатно отвезут в Москву на комфортабельном автобусе, а после матча привезут обратно. Записаться на выезд можно в комментариях к этому посту.