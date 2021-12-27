Фото из архива Myslo
Волейбольная «Тулица» приглашает болельщиков на выездной матч
Игра со столичным «Динамо» состоится в среду, 5 января.
Первый матч 2022 года тульские волейболистки сыграют со столичным «Динамо». У туляков будет возможность поддержать наших спортсменов на выездной игре.
Болельщиков бесплатно отвезут в Москву на комфортабельном автобусе, а после матча привезут обратно. Записаться на выезд можно в комментариях к этому посту.
Запись завершится 30 декабря в 14.00. Обязательное условие для поездки — наличие QR-кода и паспорта.
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