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В поселке Октябрьский впервые за 60 лет капитально ремонтируют поликлинику

В поселке Октябрьский впервые за 60 лет капитально ремонтируют поликлинику

Об этом сообщает Минздрав по Тульской области.

В рамках программы модернизации первичного звена в Киреевском районе ремонтируются две поликлиники — в поселках Октябрьский и Бородинский.
 
2-этажное здание поликлиники в Октябрьском построено более 60 лет назад, а капремонт здесь делают впервые. В поликлинике заменили кровлю, потолочные, напольные и настенные покрытия, окна и двери, обновили системы электро- и водоснабжения, канализации и отопления, отреставрировали фасад.
 
 
Поликлиника обслуживает более 3,5 тысяч жителей поселка Октябрьский и ближайших населенных пунктов. Сейчас они получают медицинскую помощь в поликлинике Киреевска. После монтажа в обновленной поликлинике мебели и оборудования, жители смогут снова посещать врача в своем поселке.
 
Продолжается капитальный ремонт и в поликлинике поселка Бородинский. Работы ведутся на первом и втором этажах, а на третьем продолжается прием пациентов.
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