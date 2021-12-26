В поселке Октябрьский впервые за 60 лет капитально ремонтируют поликлинику

Об этом сообщает Минздрав по Тульской области.

В рамках программы модернизации первичного звена в Киреевском районе ремонтируются две поликлиники — в поселках Октябрьский и Бородинский.

2-этажное здание поликлиники в Октябрьском построено более 60 лет назад, а капремонт здесь делают впервые. В поликлинике заменили кровлю, потолочные, напольные и настенные покрытия, окна и двери, обновили системы электро- и водоснабжения, канализации и отопления, отреставрировали фасад.

Поликлиника обслуживает более 3,5 тысяч жителей поселка Октябрьский и ближайших населенных пунктов. Сейчас они получают медицинскую помощь в поликлинике Киреевска. После монтажа в обновленной поликлинике мебели и оборудования, жители смогут снова посещать врача в своем поселке.

Продолжается капитальный ремонт и в поликлинике поселка Бородинский. Работы ведутся на первом и втором этажах, а на третьем продолжается прием пациентов.