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На ул. Хворостухина в Туле внедорожник влетел в машину спасателей

На ул. Хворостухина в Туле внедорожник влетел в машину спасателей

В результате происшествия пострадала 31-летняя женщина.

Вечером 26 декабря напротив дома № 17 по ул. Хворостухина в Туле внедорожник Suzuki Grand Vitara врезался в стоявшую на краю дороги ГАЗель городской службы спасения. От удара последняя сместилась вперед и столкнулась с ГАЗелью аварийной службы.

В результате происшествия пострадала и доставлена в больницу 31-летняя водитель Suzuki. Первую помощь ей оказывали сотрудники Городской службы спасения, в машину которых она врезалась.

Обе ГАЗели стояли, так как в этом месте проводились ремонтные работы. Предположительно, водитель внедорожника не справилась с управлением.

Окончательную причину и все обстоятельства ДТП предстоит установить сотрудникам ГИБДД.

Галерея
На ул. Хворостухина в Туле внедорожник влетел в машину спасателей, Фото: 1
На ул. Хворостухина в Туле внедорожник влетел в машину спасателей, Фото: 2
На ул. Хворостухина в Туле внедорожник влетел в машину спасателей, Фото: 3
На ул. Хворостухина в Туле внедорожник влетел в машину спасателей, Фото: 4
На ул. Хворостухина в Туле внедорожник влетел в машину спасателей, Фото: 5
На ул. Хворостухина в Туле внедорожник влетел в машину спасателей, Фото: 6
На ул. Хворостухина в Туле внедорожник влетел в машину спасателей, Фото: 7
На ул. Хворостухина в Туле внедорожник влетел в машину спасателей, Фото: 8
На ул. Хворостухина в Туле внедорожник влетел в машину спасателей, Фото: 9
На ул. Хворостухина в Туле внедорожник влетел в машину спасателей, Фото: 10
На ул. Хворостухина в Туле внедорожник влетел в машину спасателей, Фото: 11
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Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
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