На ул. Хворостухина в Туле внедорожник влетел в машину спасателей
В результате происшествия пострадала 31-летняя женщина.
Вечером 26 декабря напротив дома № 17 по ул. Хворостухина в Туле внедорожник Suzuki Grand Vitara врезался в стоявшую на краю дороги ГАЗель городской службы спасения. От удара последняя сместилась вперед и столкнулась с ГАЗелью аварийной службы.
В результате происшествия пострадала и доставлена в больницу 31-летняя водитель Suzuki. Первую помощь ей оказывали сотрудники Городской службы спасения, в машину которых она врезалась.
Обе ГАЗели стояли, так как в этом месте проводились ремонтные работы. Предположительно, водитель внедорожника не справилась с управлением.
Окончательную причину и все обстоятельства ДТП предстоит установить сотрудникам ГИБДД.
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