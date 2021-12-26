На ул. Хворостухина в Туле внедорожник влетел в машину спасателей

Вечером 26 декабря напротив дома № 17 по ул. Хворостухина в Туле внедорожник Suzuki Grand Vitara врезался в стоявшую на краю дороги ГАЗель городской службы спасения. От удара последняя сместилась вперед и столкнулась с ГАЗелью аварийной службы.

В результате происшествия пострадала и доставлена в больницу 31-летняя водитель Suzuki. Первую помощь ей оказывали сотрудники Городской службы спасения, в машину которых она врезалась.

Обе ГАЗели стояли, так как в этом месте проводились ремонтные работы. Предположительно, водитель внедорожника не справилась с управлением.

Окончательную причину и все обстоятельства ДТП предстоит установить сотрудникам ГИБДД.