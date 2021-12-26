В Сочи на федеральной территории «Сириус» автомобиль сбил четырех велосипедисток из Тулы
Девушки доставлены в больницу.
25 декабря группа тульских велосипедисток пострадала в ДТП на федеральной территории «Сириус» (Сочи) в районе улицы Триумфальной. Об этом со ссылкой на ОМВД РФ по «Сириусу» сообщил ТАСС.
35-летний водитель Lada въехал в Fiat, который сопровождал спортсменок, затем машина въехала в девушек. Пострадали велосипедистки из сборной Тулы 15, 16, 19 и 24 лет. Их доставили в медучреждения.
Момент аварии попал на запись регистратора (видео «ЧП Сочи»):
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