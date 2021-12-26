В Кондуках появится общепит и смотровые площадки

Об этом рассказал Алексей Дюмин в ходе программы «Разговор с губернатором».

Житель Тульской области задал губернатору вопрос о развитии территории Романцевских гор в Узловском районе.

«В прошлом году мы выделили 28 млн. рублей на создание освещения и новых контейнерных площадок в Кондуках. Кроме того, ведутся переговоры с крупным инвестором для развития этого места. Будет развитие общепита, смотровых площадок и другого», — сообщил Алексей Дюмин.