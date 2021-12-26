новости
новости
Регистрация
В Кондуках появится общепит и смотровые площадки

В Кондуках появится общепит и смотровые площадки

Об этом рассказал Алексей Дюмин в ходе программы «Разговор с губернатором».

Житель Тульской области задал губернатору вопрос о развитии территории Романцевских гор в Узловском районе.
 
«В прошлом году мы выделили 28 млн. рублей на создание освещения и новых контейнерных площадок в Кондуках. Кроме того, ведутся переговоры с крупным инвестором для развития этого места. Будет развитие общепита, смотровых площадок и другого», — сообщил Алексей Дюмин.

 

Юлия Королева
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Юлия Королева
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 16:28 +1
Другие статьи по темам
Событие
Кондукигубернатор
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Во сколько обойдется новогодняя аренда жилья в Туле
Во сколько обойдется новогодняя аренда жилья в Туле
Инцидент в тульском автобусном парке: перевозчик сообщил, что водитель просто поскользнулся
Инцидент в тульском автобусном парке: перевозчик сообщил, что водитель просто поскользнулся
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.