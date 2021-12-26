Инцидент в тульском автобусном парке: перевозчик сообщил, что водитель просто поскользнулся

В УГИБДД прокомментировали происшествие в автобусном парке «Тулгорэлектротранс».

Как сообщал сегодня Myslo, на базе «Тулгорэлектротранса» на Новомосковском шоссе пустой автобус задавил мужчину. По словам очевидцев, мужчина пытался остановить внезапно покатившуюся на него многотонную машину. 42-летний мужчина с травмой позвоночника доставлен в больницу им. Ваныкина.

В региональном УГИБДД сообщили:

- Инцидент, произошедший на территории автобусного парка, расположенного по Новомосковскому шоссе, не является дорожно-транспортным происшествием.