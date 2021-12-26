Инцидент в тульском автобусном парке: перевозчик сообщил, что водитель просто поскользнулся
В УГИБДД прокомментировали происшествие в автобусном парке «Тулгорэлектротранс».
Как сообщал сегодня Myslo, на базе «Тулгорэлектротранса» на Новомосковском шоссе пустой автобус задавил мужчину. По словам очевидцев, мужчина пытался остановить внезапно покатившуюся на него многотонную машину. 42-летний мужчина с травмой позвоночника доставлен в больницу им. Ваныкина.
В региональном УГИБДД сообщили:
- Инцидент, произошедший на территории автобусного парка, расположенного по Новомосковскому шоссе, не является дорожно-транспортным происшествием.
По информации перевозчика, мужчина-водитель поскользнулся при выходе из стоящего автобуса и получил травмы.
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