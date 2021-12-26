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ЧП в Туле: на базе «Тулгорэлектротранса» пустой автобус задавил мужчину
Фото из архива Myslo.

ЧП в Туле: на базе «Тулгорэлектротранса» пустой автобус задавил мужчину

Пострадавший госпитализирован с травмой позвоночника.

Как стало известно Myslo, утром 26 декабря, в автобусном парке «Тулгорэлектротранса» на Новомосковском шоссе произошло ЧП - автобус задавил одного из работников.

По предварительным данным, в момент наезда в кабине никого не было. Сам пострадавший утверждает, что стоял к автобусу спиной и ничего не видел, однако по словам очевидцев, он пытался остановить внезапно покатившуюся на него многотонную машину.

42-летний мужчина с травмой позвоночника доставлен в больницу им. Ваныкина. Причины и обстоятельства происшествия предстоит установить специалистам. 

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