ЧП в Туле: на базе «Тулгорэлектротранса» пустой автобус задавил мужчину

Фото из архива Myslo.

Как стало известно Myslo, утром 26 декабря, в автобусном парке «Тулгорэлектротранса» на Новомосковском шоссе произошло ЧП - автобус задавил одного из работников.

По предварительным данным, в момент наезда в кабине никого не было. Сам пострадавший утверждает, что стоял к автобусу спиной и ничего не видел, однако по словам очевидцев, он пытался остановить внезапно покатившуюся на него многотонную машину.

42-летний мужчина с травмой позвоночника доставлен в больницу им. Ваныкина. Причины и обстоятельства происшествия предстоит установить специалистам.