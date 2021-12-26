Под Тулой мусоровоз решил проскочить перед встречкой и нырнул в овраг: видео

Запись с регистратора в редакцию Myslo прислал свидетель происшествия.

25 декабря на улице Октябрьской поселка Барсуки между заправкой Shell и развязкой с М2 произошел дорожный инцидент. Очевидец по имени Роман рассказал Myslo, что водитель мусоровоза решил поскорее повернуть налево перед его автомобилем и после поворота буквально нырнул в овраг.

Возможно, водитель потерял управление на скользкой дороге, либо не удержал грузовик в повороте.

Вот как это было: