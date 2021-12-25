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За прошлые сутки в Тульской области 224 новых случая коронавируса

За прошлые сутки в Тульской области 224 новых случая коронавируса

Скончались еще 10 пациентов с COVID-19.

По данным оперативного штаба, за прошлые сутки в Тульской области зарегистрировано 224 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За этот же период скончались десять пациентов с подтвержденным COVID-19.

Таким образом, с начала пандемии в нашем регионе общее число выявленных случаев коронавируса составляет 73 тысячи 848, а количество умерших — 4183.

Ситуация в целом по России на данный момент выглядит так:

Сюжет: Коронавирус
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
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