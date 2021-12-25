За прошлые сутки в Тульской области 224 новых случая коронавируса
Скончались еще 10 пациентов с COVID-19.
По данным оперативного штаба, за прошлые сутки в Тульской области зарегистрировано 224 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За этот же период скончались десять пациентов с подтвержденным COVID-19.
Таким образом, с начала пандемии в нашем регионе общее число выявленных случаев коронавируса составляет 73 тысячи 848, а количество умерших — 4183.
Ситуация в целом по России на данный момент выглядит так:
вчера, в 18:40, 48 4433 -21
вчера, в 11:31, 14 1265 -4
23 декабря, в 11:51, 34 1667 -6
22 декабря, в 11:43, 26 1483 -1
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