За прошлые сутки в Тульской области 224 новых случая коронавируса

Скончались еще 10 пациентов с COVID-19.

По данным оперативного штаба, за прошлые сутки в Тульской области зарегистрировано 224 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За этот же период скончались десять пациентов с подтвержденным COVID-19.

Таким образом, с начала пандемии в нашем регионе общее число выявленных случаев коронавируса составляет 73 тысячи 848, а количество умерших — 4183.

Ситуация в целом по России на данный момент выглядит так: