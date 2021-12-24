новости
новости
Регистрация
Более 5000 туляков сдали финансовый зачет
Фото: пресс-служба тульского отделения Банка России

Более 5000 туляков сдали финансовый зачет

Жители региона смогли проверить свои знания в IV Всероссийском онлайн-зачете по финансовой грамотности.

Успешно сдали зачет – с одной или нескольких попыток – и получили именной сертификат 61% респондентов. Участники могли выбрать подходящий для себя уровень сложности: базовый и продвинутый.

Вопросы были разделены на блоки и касались банковских услуг, страхования, налогов, кибербезопасности, пенсий, инвестиций и защиты прав потребителей финансовых услуг. Для успешной сдачи нужно было верно ответить на 20 вопросов из 30.

– По тем вопросам, которые вызвали трудности при прохождении теста, участники сразу же получили подсказки, рекомендации и ссылки на дополнительные обучающие материалы. Ознакомившись с ними, можно было попробовать сдать индивидуальный зачет повторно – количество попыток было не ограничено, – сказала управляющий тульским отделением Банка России Юнэсса Васина.

Отдельное испытание было подготовлено для предпринимателей – в нем проверяли свои знания 49 туляков. Кроме того, в этом году впервые можно было не только самостоятельно отвечать на вопросы, но и создать свою команду. От Тульской области зарегистрировались 35 сборных.

Первый онлайн-зачет по финансовой грамотности был организован в 2018 году. С тех пор Банк России и Агентство стратегических инициатив проводят его ежегодно. Всего по стране в этом году в нём приняли участие более 630 тысяч человек.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
сегодня, в 11:10 0
Другие статьи по темам
Событие
Банк РоссииЦентробанк РФонлайн-зачетфинансовая грамотность
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

За прошлые сутки в Тульской области 224 новых случая коронавируса
За прошлые сутки в Тульской области 224 новых случая коронавируса
Вещи родом из СССР: угадай их назначение!
Вещи родом из СССР: угадай их назначение!
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.