Более 5000 туляков сдали финансовый зачет

Фото: пресс-служба тульского отделения Банка России

Успешно сдали зачет – с одной или нескольких попыток – и получили именной сертификат 61% респондентов. Участники могли выбрать подходящий для себя уровень сложности: базовый и продвинутый.

Вопросы были разделены на блоки и касались банковских услуг, страхования, налогов, кибербезопасности, пенсий, инвестиций и защиты прав потребителей финансовых услуг. Для успешной сдачи нужно было верно ответить на 20 вопросов из 30.

– По тем вопросам, которые вызвали трудности при прохождении теста, участники сразу же получили подсказки, рекомендации и ссылки на дополнительные обучающие материалы. Ознакомившись с ними, можно было попробовать сдать индивидуальный зачет повторно – количество попыток было не ограничено, – сказала управляющий тульским отделением Банка России Юнэсса Васина.

Отдельное испытание было подготовлено для предпринимателей – в нем проверяли свои знания 49 туляков. Кроме того, в этом году впервые можно было не только самостоятельно отвечать на вопросы, но и создать свою команду. От Тульской области зарегистрировались 35 сборных.

Первый онлайн-зачет по финансовой грамотности был организован в 2018 году. С тех пор Банк России и Агентство стратегических инициатив проводят его ежегодно. Всего по стране в этом году в нём приняли участие более 630 тысяч человек.