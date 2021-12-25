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25 декабря Тула встала в пробках из-за снега и ДТП

25 декабря Тула встала в пробках из-за снега и ДТП

Водители сообщают о серьезных затруднениях движения.

Утро субботы 25 декабря омрачилось для водителей и пассажиров всех видов транспорта пробками. Дорожную ситуацию осложнили автоаварии в разных районах города, также очевидцы сообщают о ДТП на трассе М-2 и автодороге на Калугу.
 
 
Накануне ГИБДД сообщила, что в ближайшие дни на территории Тульской области ожидается ухудшение погодных условий. Обильное выпадение осадков в виде снега, метель, гололедица и снежные заносы могут вызывать осложнение дорожно-транспортной обстановки.
 
Госавтоинспекция призывает водителей и пешеходов проявлять особую внимательность и осторожность.
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 12:33 +5
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