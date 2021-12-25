25 декабря Тула встала в пробках из-за снега и ДТП

Утро субботы 25 декабря омрачилось для водителей и пассажиров всех видов транспорта пробками. Дорожную ситуацию осложнили автоаварии в разных районах города, также очевидцы сообщают о ДТП на трассе М-2 и автодороге на Калугу.

Накануне ГИБДД сообщила, что в ближайшие дни на территории Тульской области ожидается ухудшение погодных условий. Обильное выпадение осадков в виде снега, метель, гололедица и снежные заносы могут вызывать осложнение дорожно-транспортной обстановки.

Госавтоинспекция призывает водителей и пешеходов проявлять особую внимательность и осторожность.