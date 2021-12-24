Алексей Дюмин ответит на вопросы туляков

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин вместе с ведущими телеканалов «Россия» и «Первый Тульский» разберет актуальные обращения, которые приходили к нему по различным каналам связи: через социальные сети, телефон доверия губернатора, «Открытый регион 71», Единую диспетчерскую службу ГЖИ и др.

Смотрите в эфире 25 декабря, в 17:30, на телеканале «Первый Тульский», в региональной сети вещания «России 24» и ОТР, а также в официальной группе правительства Тульской области в социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/tularegion71