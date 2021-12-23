В Тульской области годовая инфляция за ноябрь составила 9,17%

Годовая инфляция в Тульской области в ноябре 2021 года замедлилась на 0,10 единиц относительно октября и составила 9,17%. Инфляция в целом по России и по Центральному федеральному округу, напротив, ускорилась до 8,40% и 8,36% соответственно. Но при этом инфляция по Тульской области выше, чем по ЦФО и в целом по стране.

Годовой темп прироста цен на продовольственные товары в Тульской области снизился с 13,68% в октябре до 13,27% в ноябре. Прирост цен на непродовольственные товары снизился с 6,59% в октябре до 6,20% в ноябре, в то время как по России повысился. Рост цен на услуги увеличился с 4,88% до 5,61%.