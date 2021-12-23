В Криволучье загорелся частный дом

Как сообщает корреспондент Myslo, вечером 23 декабря на ул. Горсовета (дальнее Криволучье) произошёл серьёзный пожар. Загорелся жилой дом площадью около 200 квадратных метров. К моменту приезда огнеборцев, крыша постройки горела открытым пламенем.

Изначально, по словам местных жителей, в доме мог находиться пятилетний мальчик. К счастью, эти сведения не подтвердились — все жильцы сумели покинуть помещение, их жизни и здоровье вне опасности.

Существовала угроза распространения огня на соседние постройки, но благодаря слаженным действиям пожарных его удалось предотвратить. На момент публикации на месте работают 5 расчётов, им удалось локализовать огонь.