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В Туле новый ФОК с двумя бассейнами откроют в начале 2022 года
Фото предоставлено Сергеем Горбачевым.

В Туле новый ФОК с двумя бассейнами откроют в начале 2022 года

Строительные работы уже завершены.

В начале 2022 года в Заречье на ул. Ствольной, 51 планируют открыть трехэтажный физкультурно-оздоровительный центр. Это будет один из крупнейших спортивных объектов в регионе: с двумя чашами бассейна для взрослых и детей, многофункциональным игровым и тренировочными залами.

Здесь будут заниматься воспитанники спортивных школ Тулы по разным направлениям: плаванию, волейболу и баскетболу, гимнастике, акробатике и др. В свободное от тренировок время ФОК смогут посещать жители города.

Как рассказал Myslo представитель застройщика ООО «Дентрострой» Сергей Горбачев, строительные работы уже завершены. Сейчас проходит этап сдачи и передачи здания в эксплуатацию.

Сергей Горбачев

Строительство началось в начале сентября 2021 года. В сжатые сроки выполнили огромный объем работ. Заречье — мой район, я здесь прожил всю жизнь. Если бы такой комплекс был всегда, думаю, многие знакомые сейчас «гнули» бы спортивную линию. Я строил множество крупных объектов, но спортивно-ориентированный комплекс в Туле — впервые. Спорт в моей жизни многое значит, а когда ты можешь «заразить» им окружающих и предоставить возможность тренироваться — вдвойне круто.

Помимо бассейнов и игрового зала, в ФОКе будет большой тренажерный зал.

В ФОКе созданы все условия для занятия людей с ограниченными возможностями здоровья.

Планируется, что официально спорткомлекс откроют в январе-феврале 2022 года.

Кристина Вернигорина
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 18:13 +2
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