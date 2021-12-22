В Тульской области построят парк с шестиметровыми деревянными йети

Фото: boomstarter.ru.

К лету 2022 года в Тульской области построят уникальный парк с шестиметровыми деревянными скульптурами — «Лес и Йети». По крайней мере, это есть в планах у семейной пары из Москвы.

— Огромные йети, выполненные из дерева, удивят не только детей, но и взрослых. По задумке, парк будет разделен на несколько тематических зон: кемпинг, костровая зона, лесная библиотека, спортивные и детские площадки, а также пространство для творчества. Мы хотим, чтобы каждый гость парка нашел себе занятие по душе, — говорят Вероника и Антон.

Где именно откроется парк, авторы проекта пока держат в секрете.

— Пока на улице холодно, мы будем работать в мастерской — создавать полигональные части скульптур. Как только на улице потеплеет, начнем строительные работы на участке: поставим каркасы и начнем обшивать их досками, а также построим инфраструктуру для комфортного кемпинга, — рассказали ребята.

Отмечается, что в парке будет пять огромных йети. Авторы проекта признались, что вдохновились работами художника из Дании Томаса Дамбо. Он создает скульптуры троллей по всему миру.

По подсчетам Вероники и Антона, на реализацию проекта потребуется 3,5 млн рублей. Таких денег у пары нет, поэтому за помощью они обратились в краунфандинговый проект Boomstarter.

Как помочь мастерам реализовать крутую идею, читайте подробнее по ссылке.