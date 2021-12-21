Тульская область попала в топ-5 регионов «Зеленого рейтинга»

Российский экологический оператор (РЭО) представил «Зеленый рейтинг» регионов по итогам 11 месяцев 2021 года. Рейтинг оценивает уровень реализации реформы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в регионах страны.

Лидерами рейтинга оказались Московская, Ярославская, Нижегородская, Калужская и Тульская области. Для оценки эксперты брали статистические показатели и результаты социологического опроса жителей.

Тульская область дополнительно выделена в числе лидеров по инвестициям в развитие инфраструктуры обращения с ТКО.

В настоящее время в регионе действует объект по обработке ТКО в Дубне, введены в эксплуатацию современный полигон и сортировочная станция в Туле.

В Туле продолжается строительство комплекса переработки отходов мощностью до 580 тыс. тонн в год, все работы должны завершиться к 2023 году. Для реализации проекта РЭО выделило региональному оператору облигационный заем на сумму около 1 млрд рублей. Общий объем инвестиций составляет порядка 3,5 млрд рублей.

В Узловском районе планируется создать индустриальный комплекс обработки, утилизации и размещения ТКО мощностью 300 тыс. тонн в год. Действующий полигон под Узловой прекращает приём ТКО и будет окончательно закрыт в начале следующего года.

В рамках нацпроекта «Экология» федеральный центр выделил региону более 5 млн рублей на закупку 456 специализированных контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов.