новости
новости
Регистрация
Тульская область попала в топ-5 регионов «Зеленого рейтинга»

Тульская область попала в топ-5 регионов «Зеленого рейтинга»

Возглавила рейтинг Московская область.

Российский экологический оператор (РЭО) представил «Зеленый рейтинг» регионов по итогам 11 месяцев 2021 года. Рейтинг оценивает уровень реализации реформы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в регионах страны.
 
Лидерами рейтинга оказались Московская, Ярославская, Нижегородская, Калужская и Тульская области. Для оценки эксперты брали статистические показатели и результаты социологического опроса жителей.
 
Тульская область дополнительно выделена в числе лидеров по инвестициям в развитие инфраструктуры обращения с ТКО.
 
В настоящее время в регионе действует объект по обработке ТКО в Дубне, введены в эксплуатацию современный полигон и сортировочная станция в Туле.
 
В Туле продолжается строительство комплекса переработки отходов мощностью до 580 тыс. тонн в год, все работы должны завершиться к 2023 году. Для реализации проекта РЭО выделило региональному оператору облигационный заем на сумму около 1 млрд рублей. Общий объем инвестиций составляет порядка 3,5 млрд рублей.
 
В Узловском районе планируется создать индустриальный комплекс обработки, утилизации и размещения ТКО мощностью 300 тыс. тонн в год. Действующий полигон под Узловой прекращает приём ТКО и будет окончательно закрыт в начале следующего года.
 
В рамках нацпроекта «Экология» федеральный центр выделил региону более 5 млн рублей на закупку 456 специализированных контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов.
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
сегодня, в 14:15 −4
Другие статьи по темам
Прочее
ТуларейтингОбращение с ТКО

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле на ул. Фрунзе около почты появится новая остановка
В Туле на ул. Фрунзе около почты появится новая остановка
Минздрав включил вакцинацию подростков от коронавируса в календарь прививок
Минздрав включил вакцинацию подростков от коронавируса в календарь прививок
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.