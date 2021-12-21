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На сайте «Доктор71» туляки могут вызвать врача на дом
Фото из архива MySlo

На сайте «Доктор71» туляки могут вызвать врача на дом

В рамках нацпроекта «Цифровая экономика» на портале появилась новая функция.

Оставить заявку на вызов врача можно в разделе сайта «Новая запись» ежедневно  с 5.00 до 16.00. Нужно будет заполнить форму, указать информацию о состоянии здоровья и адрес, а затем выбрать поликлинику, из которой вы хотите вызвать врача. После успешной подачи заявки она будет отображаться в разделе «Текущее лечение».

– Для удобства людей мы продолжаем совершенствовать работу электронных сервисов и переводить услуги в цифровой формат. Эта работа будет продолжена, – отметил министр по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области Ярослав Раков.

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