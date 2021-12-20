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Врачи расскажут тулякам, как восстановить сердечно-сосудистую систему после COVID-19
Изображение Mirko Sajkov с сайта Pixabay

Врачи расскажут тулякам, как восстановить сердечно-сосудистую систему после COVID-19

В прямом эфире все желающие смогут задать интересующие их вопросы.

В среду, 22 декабря, в 12.00 в официальной группе минздрава Тульской области «ВКонтакте» пройдет очередной эфир из цикла «Отвечают врачи», посвященный восстановлению работы сердца и сосудов после коронавируса.

На вопросы жителей будут отвечать главный врач Городской больницы № 13 Ирина Шестова и заведующий неврологическим отделением Тульской областной клинической больницы Алексей Черкашин.

Вопросы можно написать в комментариях или задать во время эфира.

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