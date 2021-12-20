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«Накажи автохама»: развернулся на тротуаре и чуть не задавил школьницу
Кадр из видео

«Накажи автохама»: развернулся на тротуаре и чуть не задавил школьницу

Полностью затонированного и бесцеремонного гостя нашего города заметили на ул. Замочной.

Продолжаем публиковать ваши видеоролики, присланные в рубрику «Накажи автохама». Сегодня в центре внимания – водитель чёрной тонированной «Лады» с калужскими номерами: О692СУ40.

 

Данный индивид вольготно развернулся на тротуаре на ул. Замочной и, сдавая назад, чуть не задавил школьницу. После этого водитель, судя по всему, припарковался прямо на пешеходной дорожке. По словам автора видео, всё произошло 17 декабря, в 15.00.

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото, присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер: +7 (962) 272-02-02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.

Сюжет: Автохам71
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