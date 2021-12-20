В Туле на площади Ленина установили 10-метровую Снегурочку

Фото пресс-службы администрации Тулы.

Пока арт-объект еще не полностью готов. Наряд Снегурочки дополнят украшения на платье.

В Туле на площади Ленина устанавливают 10-метровую Снегурочку. Ее украсит длинный шлейф, сияющий огнями в виде звездного неба.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, работы продолжатся до четверга. Кроме шлейфа, наряд дополнят украшения на платье. Весь ансамбль впишется в новогоднее убранство площади.

Тульский новогодний брендбук отражает, что 2022 год объявлен Годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов. В ближайшие дни Тулу украсят изображения в народном стиле с пряниками и самоварами. Сейчас их можно увидеть на Губернском катке. Уже сегодня оформленными вышли на маршрут 9 автобусов.