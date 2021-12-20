новости
новости
Регистрация
В Туле на площади Ленина установили 10-метровую Снегурочку
Фото пресс-службы администрации Тулы.

В Туле на площади Ленина установили 10-метровую Снегурочку

Пока арт-объект еще не полностью готов. Наряд Снегурочки дополнят украшения на платье.

В Туле на площади Ленина устанавливают 10-метровую Снегурочку. Ее украсит длинный шлейф, сияющий огнями в виде звездного неба.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, работы продолжатся до четверга. Кроме шлейфа, наряд дополнят украшения на платье. Весь ансамбль впишется в новогоднее убранство площади.

Тульский новогодний брендбук отражает, что 2022 год объявлен Годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов. В ближайшие дни Тулу украсят изображения в народном стиле с пряниками и самоварами. Сейчас их можно увидеть на Губернском катке. Уже сегодня оформленными вышли на маршрут 9 автобусов.

Сюжет: Новый год-2022
В Туле состоялся забег Дедов Морозов: фоторепортаж Myslo
Жизнь Тулы и области
В Туле состоялся забег Дедов Морозов: фоторепортаж Myslo
вчера, в 14:14, 36 6740 6
Губернский каток в Туле: большой фоторепортаж с открытия
Жизнь Тулы и области
Губернский каток в Туле: большой фоторепортаж с открытия
18 декабря, в 12:10, 80 10650 1
В Туле открылся Губернский каток
Жизнь Тулы и области
В Туле открылся Губернский каток
17 декабря, в 20:25, 34 3848 3
Туляков приглашают поучаствовать в забеге Дедов Морозов
Жизнь Тулы и области
Туляков приглашают поучаствовать в забеге Дедов Морозов
17 декабря, в 11:24, 25 1434 2
Все новости сюжета
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 15:35 +8
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
Снегурочкаарт-объектНовый год

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Гендиректор ПАО «Россети Центр» Игорь Маковский подвел итоги работы Общества за три года
Гендиректор ПАО «Россети Центр» Игорь Маковский подвел итоги работы Общества за три года
ПХ «Лазаревское» начинает новогоднюю распродажу главного «ингредиента» праздничного стола
ПХ «Лазаревское» начинает новогоднюю распродажу главного «ингредиента» праздничного стола
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.