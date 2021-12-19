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В Туле состоялся забег Дедов Морозов: фоторепортаж Myslo
фото: Зинаида Набиева

В Туле состоялся забег Дедов Морозов: фоторепортаж Myslo

Подготовили для вас фотокарточки с веселого мероприятия.

18 декабря в Центральном парке Тулы состоялся забег Дедов Морозов. Участники стартовали в 10.30 от фонтанной площади. Взрослым предстояло преодолеть маршрут в три километра, а детям — в 300 метров.
 
Забег, разумеется, был бесплатным. У подавляющего большинства участников имелся новогодний атрибут: костюм Деда Мороза или красный новогодний колпак.
Галерея
Забег Дедов Морозов- 2022, Фото: 1
Забег Дедов Морозов- 2022, Фото: 2
Забег Дедов Морозов- 2022, Фото: 3
Забег Дедов Морозов- 2022, Фото: 4
Забег Дедов Морозов- 2022, Фото: 5
Забег Дедов Морозов- 2022, Фото: 6
Забег Дедов Морозов- 2022, Фото: 7
Забег Дедов Морозов- 2022, Фото: 8
Забег Дедов Морозов- 2022, Фото: 9
Забег Дедов Морозов- 2022, Фото: 10
Забег Дедов Морозов- 2022, Фото: 11
Забег Дедов Морозов- 2022, Фото: 12
Забег Дедов Морозов- 2022, Фото: 13
Забег Дедов Морозов- 2022, Фото: 14
Забег Дедов Морозов- 2022, Фото: 15
Забег Дедов Морозов- 2022, Фото: 16
Забег Дедов Морозов- 2022, Фото: 17
Забег Дедов Морозов- 2022, Фото: 18
Забег Дедов Морозов- 2022, Фото: 19
Забег Дедов Морозов- 2022, Фото: 20
Забег Дедов Морозов- 2022, Фото: 21
Забег Дедов Морозов- 2022, Фото: 22
Забег Дедов Морозов- 2022, Фото: 23
Забег Дедов Морозов- 2022, Фото: 24
Забег Дедов Морозов- 2022, Фото: 25
Забег Дедов Морозов- 2022, Фото: 26
Забег Дедов Морозов- 2022, Фото: 27
Забег Дедов Морозов- 2022, Фото: 28
Забег Дедов Морозов- 2022, Фото: 29
Забег Дедов Морозов- 2022, Фото: 30
Забег Дедов Морозов- 2022, Фото: 31
Забег Дедов Морозов- 2022, Фото: 32
Забег Дедов Морозов- 2022, Фото: 33
Забег Дедов Морозов- 2022, Фото: 34
Забег Дедов Морозов- 2022, Фото: 35
Забег Дедов Морозов- 2022, Фото: 36
Забег Дедов Морозов- 2022, Фото: 37
Забег Дедов Морозов- 2022, Фото: 38
Забег Дедов Морозов- 2022, Фото: 39
Забег Дедов Морозов- 2022, Фото: 40
Забег Дедов Морозов- 2022, Фото: 41
Забег Дедов Морозов- 2022, Фото: 42
Забег Дедов Морозов- 2022, Фото: 43
Забег Дедов Морозов- 2022, Фото: 44
Забег Дедов Морозов- 2022, Фото: 45
Забег Дедов Морозов- 2022, Фото: 46
Забег Дедов Морозов- 2022, Фото: 47
Забег Дедов Морозов- 2022, Фото: 48
Забег Дедов Морозов- 2022, Фото: 49
Забег Дедов Морозов- 2022, Фото: 50
Забег Дедов Морозов- 2022, Фото: 51
Забег Дедов Морозов- 2022, Фото: 52
Забег Дедов Морозов- 2022, Фото: 53
Забег Дедов Морозов- 2022, Фото: 54
Забег Дедов Морозов- 2022, Фото: 55
Забег Дедов Морозов- 2022, Фото: 56
Забег Дедов Морозов- 2022, Фото: 57
Забег Дедов Морозов- 2022, Фото: 58
Забег Дедов Морозов- 2022, Фото: 59
Забег Дедов Морозов- 2022, Фото: 60
Забег Дедов Морозов- 2022, Фото: 61
Забег Дедов Морозов- 2022, Фото: 62
Забег Дедов Морозов- 2022, Фото: 63
Забег Дедов Морозов- 2022, Фото: 64
Забег Дедов Морозов- 2022, Фото: 65
Забег Дедов Морозов- 2022, Фото: 66
Забег Дедов Морозов- 2022, Фото: 67
Забег Дедов Морозов- 2022, Фото: 68
Забег Дедов Морозов- 2022, Фото: 69
Забег Дедов Морозов- 2022, Фото: 70
Забег Дедов Морозов- 2022, Фото: 71
Забег Дедов Морозов- 2022, Фото: 72
Забег Дедов Морозов- 2022, Фото: 73
Забег Дедов Морозов- 2022, Фото: 74
Забег Дедов Морозов- 2022, Фото: 75
Забег Дедов Морозов- 2022, Фото: 76
Забег Дедов Морозов- 2022, Фото: 77
Забег Дедов Морозов- 2022, Фото: 78
Забег Дедов Морозов- 2022, Фото: 79
Забег Дедов Морозов- 2022, Фото: 80
Забег Дедов Морозов- 2022, Фото: 81
Забег Дедов Морозов- 2022, Фото: 82
Забег Дедов Морозов- 2022, Фото: 83
Забег Дедов Морозов- 2022, Фото: 84
Забег Дедов Морозов- 2022, Фото: 85
Забег Дедов Морозов- 2022, Фото: 86
Забег Дедов Морозов- 2022, Фото: 87
Забег Дедов Морозов- 2022, Фото: 88
Забег Дедов Морозов- 2022, Фото: 89
Забег Дедов Морозов- 2022, Фото: 90
Забег Дедов Морозов- 2022, Фото: 91
Забег Дедов Морозов- 2022, Фото: 92
Забег Дедов Морозов- 2022, Фото: 93
Забег Дедов Морозов- 2022, Фото: 94
Забег Дедов Морозов- 2022, Фото: 95
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