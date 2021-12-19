В Туле состоялся забег Дедов Морозов: фоторепортаж Myslo

фото: Зинаида Набиева

Подготовили для вас фотокарточки с веселого мероприятия.

18 декабря в Центральном парке Тулы состоялся забег Дедов Морозов. Участники стартовали в 10.30 от фонтанной площади. Взрослым предстояло преодолеть маршрут в три километра, а детям — в 300 метров.

Забег, разумеется, был бесплатным. У подавляющего большинства участников имелся новогодний атрибут: костюм Деда Мороза или красный новогодний колпак.