фото: Зинаида Набиева
В Туле состоялся забег Дедов Морозов: фоторепортаж Myslo
Подготовили для вас фотокарточки с веселого мероприятия.
18 декабря в Центральном парке Тулы состоялся забег Дедов Морозов. Участники стартовали в 10.30 от фонтанной площади. Взрослым предстояло преодолеть маршрут в три километра, а детям — в 300 метров.
Забег, разумеется, был бесплатным. У подавляющего большинства участников имелся новогодний атрибут: костюм Деда Мороза или красный новогодний колпак.
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вчера, в 12:10, 79 7080 1
17 декабря, в 20:25, 34 3151 3
17 декабря, в 11:24, 25 1328 2
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