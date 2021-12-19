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Пожарные эвакуировали 8 человек из горящего дома в Богородицке
фото: ГУ МЧС России по Тульской области

Пожарные эвакуировали 8 человек из горящего дома в Богородицке

В результате происшествия никто не пострадал.

Вчера, 18 декабря, в 16.30 стало известно о пожаре в многоквартирном жилом доме в Богородицке.
 
На место происшествия выезжали два пожарных расчёта. Прибыв на указанный адрес в 16.33, пожарные ликвидировали открытое горение за 10 минут.   
 
В результате происшествия никто не пострадал, эвакуировано 8 человек. Причина пожара устанавливается. 
 
 
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